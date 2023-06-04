Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем республики

В своем обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя субъекта, Махмуд-Али Калиматов напомнил, что 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».

«После 1992 года, несмотря на все испытания тех лет, Ингушетия открыла для себя надежные пути социального, политического и экономического развития. Наличие государственности обеспечило сохранение родного языка, всестороннего развития интеллектуального потенциала, сохранение самобытной культуры», — отметил Глава.

По его словам, добросовестной работой и авторитетом, большой вклад в это дело внесли ученые, военные, богословы, труженики села, рабочие и инженеры.

«Мы всегда будем помнить, и гордиться каждым этапом становления и развития республики, вкладом каждого человека в ее благополучную судьбу. Ингушетия — неотъемлемая часть России, ее достойные представители сегодня, плечом к плечу вместе с соотечественниками из других регионов, выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Велико наше уважение и признательность человеческому подвигу всех, кто создавал республику, закладывал фундамент ее государственных структур и многих сфер деятельности, ключевых для благополучия общества. Безмерное спасибо каждому, кто всегда ответственно учился и трудился на своем рабочем месте на благо родного края и страны. Итогом этой общей работы является в настоящее время сильная, гордая, красивая, гостеприимная Ингушетия, открытая для новых созидательных дел», — добавил руководитель региона.

Он считает, что, обретя государственность, республика получила множество вариантов всестороннего накопления и использования общественно-политического, культурно-исторического, социально-экономического народного ресурса. Главный капитал Ингушетии на нынешнем судьбоносном этапе — прекрасные успехи ученых, политиков, бизнесменов, офицеров, спортсменов, тружеников села, писателей и многих других замечательных представителей ингушского народа.

«Ингушетия навсегда вышла из тьмы веков. Мы во все времена будем беречь ее добрым словом и добрым делом, понимая приоритеты сегодняшнего дня. От всего сердца поздравляю с 31-й годовщиной образования Республики Ингушетии. Всемерного процветания и счастья, мира, новых побед и достижений народу Ингушетии и всей нашей единой, многонациональной Российской Федерации», — пожелал Глава республики.