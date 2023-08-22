Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем российского флага

«Мы решили это событие отметить массовым мероприятием на вершине Столовой горы с участием молодежи из разных регионов России. Здесь на высоте более 3 тыс. метров развернут российский триколор», — написал руководитель субъекта в своем ТГ.

«Пусть это мероприятие станет символом нашей солидарности и единства, а также вдохновит нас на новые свершения и достижения. Желаю нашей Ингушетии благополучия и процветания в составе великой России», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики сообщили, что участники молодежного туристского палаточного лагеря «Бейни-2023», представители общественных организаций региона развернут на Столовой горе (Мят-Лоам) в горном Джейрахском районе российский флаг. В акции примут участие более 100 человек.

День Государственного флага России, который отмечается ежегодно 22 августа, установлен указом Президента России 20 августа 1994 года.

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление об официальном признании и использовании Национального флага России.