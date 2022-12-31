Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Новым годом

«Уходящий год был непростым для всей нашей страны. С ним связано немало испытаний, тревог, забот и волнений. Он стал настоящей проверкой на прочность и выносливость. Но мы научились справляться со всеми трудностями, жить и работать в новых реалиях. Перемены, произошедшие в нашей жизни, сделали нас сильнее и сплоченнее, позволили сохранить ту атмосферу добра, заботы и милосердия, которая нас объединяет. Жители Ингушетии оказывали взаимную поддержку и помощь в нужный момент, проявляя самообладание и терпение. Я искренне благодарю вас за ваше понимание, помощь и поддержку», — отметил Калиматов в своем обращении.

По его словам, самое тяжелое испытание для всех — начало специальной военной операции на Украине.

«Сегодня наши военнослужащие выполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, показывая высокий боевой дух, взаимовыручку, беспримерное мужество. Они — настоящие герои. И все мы всячески стараемся поддерживать их и оказывать необходимую помощь и поддержку их семьям», — подчеркнул Глава.

«2022 год внес в нашу жизнь также и яркие, радостные моменты. Год был насыщен важными знаменательными событиями. Мы отметили 30-летие Республики Ингушетия, достигли высоких показателей в различных отраслях жизнедеятельности региона. Все лучшее, что создано и сохранено в республике, — это результат совместной работы всех наших жителей, их созидательного труда», — добавил Калиматов.

Оценивая прожитый год, по его словам, самое главное — сделать правильные выводы, увидеть все хорошее, доброе и двигаться дальше, увеличивая позитив во всех направлениях.

«Глубоко убежден, что, объединив усилия, мы сможем успешно решать поставленные задачи и достигнуть более высоких рубежей во всех делах и начинаниях на благо родной Ингушетии и России. В эти праздничные дни наполненные теплотой общения с родными, близкими и друзьями, постараемся сделать что-то доброе и хорошее для них, подарить им свое внимание и заботу», — подытожил руководитель субъекта.

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и исполнения сокровенных желаний, а также, чтобы новый год будет для успешным, стабильным, щедрым на радостные события и новости.