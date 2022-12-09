Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем Героев Отечества

«В истории Ингушетии много героев — настоящих, сильных, незаурядных личностей, чей воинский, трудовой или духовный подвиг является гордостью многих поколений, служит основой патриотизма, искренней любви к своему Отечеству», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, в самые трудные времена герои вносили свой бесценный вклад в защиту и процветание России. Все они были удостоены важных государственных наград и званий за проявленные храбрость и мужество в разных сражениях и войнах.

Руководитель субъекта напомнил, что «среди наших соотечественников есть Герои Советского Союза — Мурад Оздоев, Ширвани Костоев, Ахмед Мальсагов, Руслан Аушев, Герои Российской Федерации — Суламбек Осканов, Юнус-Бек Евкуров, Марем Арапханова, Абубукар Костоев, Алихан Калиматов, Руслан Нальгиев, Ахмед Котиев, Абубукар Костоев, Адам Хамхоев. Для нашего народа они крайне важны».

«В настоящее время военнослужащие из Ингушетии, показывая стойкость, крепкий характер и силу духа, с честью выполняют служебный долг в ходе специальной военной операции на Украине. Подвиги многих из них отмечены высокими государственными наградами. Они настоящие Герои Отечества, мы гордимся ими», — подчеркнул Калиматов.

«Поздравляю всех с Днем Героев Отечества, чьи воинские и трудовые победы являются бесценным наследием, основой непобедимого российского единства. Будем достойны их славных имен. Мира, счастья и процветания родной Ингушетии и России», — добавил Глава.