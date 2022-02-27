Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем Конституции

«Пусть крепнет и развивается наша республика. Процветания нашему общему дому — Ингушетии», — написал руководитель субъекта на своей странице в Instagram.

Спикер Народного собрания региона Магомет Тумгоев в своем обращении напомнил, что на всенародном голосовании 27 февраля 1994 года была принята Конституция республики Ингушетия и проведены первые выборы в законодательный республиканский орган.

«Отмечая этот праздник, мы должны чтить заслуги поколений, чьим трудом, мудростью, волей строилась и крепла наша республика, умножать свой вклад в ее развитие. Наша сила — в единстве. Мы понимаем сложности и масштабы стоящих перед нами задач. Уверен, несмотря на трудности времени, нам хватит сил, умения и настойчивости на пути строительства современной процветающей республики», — отметил он.

Напомним, чрезвычайный съезд народов Ингушетии 21 марта 1993 года утвердил Конституционную комиссию по выработке Основного Закона Ингушетии.

27 июля и 13 ноября 1993 года, после 4 февраля 1994 года проекты Конституции (на ингушском и русском языках) были опубликованы для всенародного обсуждения в республиканских газетах «Ингушетия» и «Сердало».

Указом первого Президента республики на 27 февраля 1994 года был назначен референдум по Конституции. «За» проголосовало 96,3% принявших участие в голосовании.

13 февраля 2010 года указом Главы региона установлен День Конституции Ингушетия — 27 февраля.