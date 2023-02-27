Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем Конституции

«Основной закон нашего региона закрепил неприкосновенность республики и государственные символы. Заложенные в Основном законе идеи получили активное развитие в региональном законодательстве. Конституция Республики Ингушетия отражает все ключевые позиции Конституции Российской Федерации, субъектом которой мы являемся. У нас общая страна и общие законы — в этом наша сила», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, сегодня «мы можем смело говорить, что этот важный документ является надежным гарантом законности и правопорядка, обеспечения прав и свобод граждан. По принципам, заложенным в Конституции, мы с вами живем и работаем на благо родной Ингушетии и России».

Руководитель субъекта пожелал жителям республики стабильного и благополучного будущего.

Напомним, Конституция Ингушетии была принята на всенародном референдуме 27 февраля 1994 года (96% «за»). В тот же день состоялись и выборы депутатов Народного собрания республики первого созыва. Были избраны 27 парламентариев.