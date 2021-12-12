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Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем Конституции России

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Махмуд-Али Калиматов

Глава республики Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей Ингушетии с самым значимым государственным праздником — Днем Конституции России.

«Чтить основной закон, как и государственные символы своей страны — значит, быть патриотом. Патриотизм, гражданская ответственность начинаются с малого — с заботы о родных и близких, о своей малой Родине», — написал Калиматов на своей странице в Instagram.

Он пожелал всем «уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо Ингушетии и России».

Напомним, референдум по принятию новой Конституции России прошел 12 декабря 1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Основного закона проголосовало 32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%).

Конституция официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день ее опубликования.

19 сентября 1994 года, указом первого Президента России Бориса Ельцина, этот день был объявлен государственным праздником.

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