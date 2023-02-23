Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества

«Это и День защитника Отечества, который также является частью ингушской истории, точкой отсчета, вектором патриотического воспитания подрастающего поколения», — сказал Калиматов.

По его словам, этот праздник — символ мужества, доблести и патриотизма российских воинов-защитников всех поколений, для которых любовь к Родине, честь и верность долгу превыше всего.

«В этот день мы с безмерным уважением и благодарностью вспоминаем наших ветеранов, которые прошли огненными дорогами войны, боролись против фашизма. Это были сильные духом личности, которые всегда будут для нас примером стойкости и беззаветного мужества», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он напомнил, что в настоящее время, когда появились серьезные угрозы безопасности России, военнослужащие и мобилизованные из Ингушетии доблестно несут службу в зоне специальной военной операции на Украине.

«Исполняя свой долг, проявляя героизм, стойкость и отвагу, погибли наши ребята ¬— настоящие герои, надежные и отважные воины. Многие наши земляки награждены орденами и медалями, а гвардии капитану Хамхоеву Адаму Ераховичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно», — говорится в обращении.

Глава считает, что сегодня Вооруженные силы России показывают способность решить самые сложные, ответственные задачи по обеспечению безопасности великой, многонациональной страны, ее спокойного и благополучного развития.

«В рядах российской армии достойно служат сотни уроженцев Ингушетии, которые овладевают искусством побеждать на поле боя. Мы гордимся ими, гражданами и патриотами российского государства. Искренне желаю всем защитникам Отечества, которые верно и честно, по зову сердца, служат Родине, здоровья и счастья. Мира и процветания Ингушетии и всей России», — добавил Калиматов.