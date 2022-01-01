Новый год

Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Новым годом

0
Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей республики с Новым годом, отметив, что самое важное «быть сплоченными и милосердными друг к другу».

Калиматов считает, что каждый новый год несет нам надежду на лучшее, дарит радость новых ожиданий и добрых перемен. Он объединяет нас в наших главных чувствах: любви к детям, к родным и близким, к своему дому, республике и стране.

«Уходящий год был непростым для всех нас. С ним связано немало испытаний, тревог, забот и волнений. Поэтому, сегодня самое важное быть сплоченными и милосердными друг к другу. Наш народ всегда спасала коллективная ответственность, стремление помогать, проявлять терпение и взаимное уважение», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, несмотря на все сложности, у Ингушетии были и успехи в 2021 году.

«Мы построили много новых школ и детских садов, медучреждений, построили и реконструировали дома культуры почти в каждом населенном пункте. Высокий уровень образования и культуры — это, пожалуй, самый важный фактор развития для любой нации. Нам нужны культурные, образованные, грамотные специалисты, мы должны понимать, что за ними наше будущее», — сказал Калиматов.

По мнению Главы, «большим подспорьем для регионов стали национальные проекты. Благодаря им, мы улучшили наши дороги, оснастили высокотехнологичным оборудованием сферу здравоохранения, смогли отремонтировать и построить новые медучреждения и многое другое».

«Еще больше планов у нас на следующий год. И для их реализации мы заручились поддержкой федерального центра. К нашим нуждам отнеслись с пониманием, и готовы поддержать нас на самом высоком уровне. И наша задача — преодолеть все разногласия и объединиться для общих целей развития Ингушетии. Если мы будем едиными и сплоченными — все у нас получится», — подчеркнул Калиматов.

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и исполнения сокровенных желаний.

«Пусть будут здоровы ваши родные и близкие, пусть вас радуют ваши дети и внуки, а в каждом доме будет уют и тепло», — добавил Глава Ингушетии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тематический поезд «Посети Кавказ» запустили в метро Москвы
Пусть 2022 год будет щедрым на радостные события — премьер Ингушетии
Полпред Юрий Чайка в преддверии Нового года пожелал жителям СКФО любви и гармонии
В Ингушетии экс-правоохранитель приговорен к 60 часам обязательных работ за мошенничество
В музее ИЗО Ингушетии пройдет ежегодная новогодняя акция «В музей всей семьей»
В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по классическим шахматам
Ингушский ансамбль «Сийг» — обладатель серебряного и бронзового Гран-при фестиваля в Англии и 9 призовых мест
Первые паспорта вручили в Магасе юным гражданам России
Covid-19 за сутки выявлен у 74 жителей Ингушетии
Ингушские самбисты стали призерами первенства СКФО в Грозном
Пенсионеру МВД по Ингушетии вручили сертификат на приобретение жилья

Главное

Яндекс.Метрика

 