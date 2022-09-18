Поздравление

Глава Ингушетии поздравил жителей Ставрополя с 245-летием города

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил губернатора Владимира Владимирова и жителей Ставрополя с 245-летием города и днем края.

«Край богатый природными ресурсами и известный трудолюбием жителей всегда являлся житницей России. И сегодня тоже, Ставрополье успешно развивающийся регион, который активно и всесторонне использует свой потенциал, для повышения благосостояния жителей», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что «Ингушетия с давних пор тесно взаимодействует и сотрудничает со Ставропольским краем в экономической, торговой, культурной и образовательных сферах. Кроме того, два региона еще со времен наших предков связывает близкая дружба — куначество».

«От души желаю губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и ставропольчанам благополучия и процветания. Мира, добра и любви вам», — пожелал Глава республики.

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