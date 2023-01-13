Глава Ингушетии поздравил журналистов с Днем российской печати

«Труд ваш нелегкий, но благородный. От вас зависит политический климат в обществе, его стабильность. Своевременная реакция СМИ на острое событие или резонанс помогает нам решать вопросы по горячим следам», — написал в своем Телеграмм-канале Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, СМИ являются одним из механизмов взаимодействия властей и народа.

«Сегодняшние ваши задачи усложнились в связи с проведением Россией спецоперации в Украине. Эта тема требует от вас большой сосредоточенности и ответственности в формировании объективного отношения к происходящим событиям. Правда на нашей стороне, и ее надо правильно доносить до людей», — подчеркнул Глава региона, отметив, что в Ингушетии всегда были и есть принципиальные, ответственные журналисты с большим профессиональным опытом работы.

«Молодому поколению есть чему учиться у вас — любви к своей работе, к своей республике, стране и к народу», — добавил Калиматов.

В завершение руководитель субъекта пожелал всем работникам печати и других СМИ больших творческих успехов, интересных тем и признания заслуг.