Глава Ингушетии пожелал российским олимпийцам побед

Он выразил сожаление, что «и на этот раз наша сборная будет выступать без российского флага и гимна».

«Тем не менее, победы их будут не менее значимыми для нашей страны. 212 спортсменов, которые будут состязаться на Олимпиаде, являются лучшими из лучших и во всем мире, известны как представители России», — отметил Калиматов на своей странице в Instagram.

Руководитель субъекта выразил надежду, что в 2024 году, на летних Олимпийских играх в Париже, команда России будет выступать уже под национальным флагом и гимном.

«Желаю всем спортсменам удачи и побед», — написал Глава Ингушетии.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о поощрении российских спортсменов, которые станут победителями и призерами зимней Олимпиады в Пекине.

Вознаграждение за золотую медаль составит 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн рублей, за бронзовую — 1,7 млн рублей. Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих Паралимпийских игр.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.