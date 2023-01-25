Глава Ингушетии пожелал студентам быть востребованными специалистами

«Мы возлагаем на нашу молодежь большие надежды, зная, что у нас много умных, воспитанных, целеустремленных, талантливых молодых людей. Благодаря масштабной поддержке федерального центра, системно сегодня работаем над созданием и улучшением условий всестороннего развития молодежи республики», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте руководителя региона.

Калиматов считает, что студенческая пора — прекрасная часть биографии человека, которая характерна для большинства людей незабываемыми событиями и воспоминаниями. Это пора обретения больших знаний, первых замечательных трудовых навыков, обретения настоящих друзей, любви и дружбы.

«Для каждого студента из Ингушетии — это время больших надежд его родных и близких людей, что он станет хорошим специалистом, найдет дорогу профессиональных удач и роста, станет честным, трудолюбивым, ответственным человеком. Очень важно, чтобы вы не подвели своих родителей, знакомых и друзей, которые верят в вас, желают вам добра и многих достижений», — подчеркнул Глава.

По его словам, сегодня необходимо проявлять гражданскую активность, ставить перед собой цели, которые принесут пользу вам, народу, обществу, стране. Овладевать востребованными профессиями, быть лучшими в своем деле. Это крайне важно для сегодняшнего и завтрашнего дня родной Ингушетии.

«Несите чашу своей молодости уверенно и бережно. Используйте каждую минуту, час и день, чтобы получить новые знания, навыки, умения. Они пригодятся вам, чтобы успешно трудиться на благо родной республики и России. Успешной сдачи всех экзаменов и зачетов, счастья и здоровья, мира и процветания», — пожелал Калиматов.

Напомним, День российского студенчества был установлен в соответствии с указом президента России от 2005 года, исходя из того, что 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ «Об учреждении Московского университета».