Комментарий

Глава Ингушетии: предложение Путина подготовить новый нацпроект экономики данных — сигнал для регионов

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Владимир Путин

Предложение Президента России подготовить в течение года новый нацпроект по формированию экономики данных является для нас сигналом, что в скором времени региону придется переводить работу всех госструктур на технологические рельсы, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В своем Телеграм-канале он отметил, что это неизбежный процесс в контексте современных вызовов, с которыми приходится сталкиваться государству. Президент России по всем направлениям стремится отстаивать независимый путь развития страны.

«Думаю, что с этим связаны и планы Владимира Путина «создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами», — подчеркнул Глава.

«В этой связи хочу еще раз отметить, что проект по созданию IT-академии, который намерен реализовать в Ингушетии в следующем году известный бизнесмен, основатель финансово-промышленной группы «Сафмар» Микаил Гуцериев, окажется своевременным. Мы получим серьезный ресурс для реализации тех задач, которые появятся у региона в связи с новым вектором развития страны», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее, выступая на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» Президент Путин анонсировал подготовку нового нацпроекта по формированию экономики данных.

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