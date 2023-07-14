В своем Телеграм-канале он отметил, что это неизбежный процесс в контексте современных вызовов, с которыми приходится сталкиваться государству. Президент России по всем направлениям стремится отстаивать независимый путь развития страны.

«Думаю, что с этим связаны и планы Владимира Путина «создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами», — подчеркнул Глава.

«В этой связи хочу еще раз отметить, что проект по созданию IT-академии, который намерен реализовать в Ингушетии в следующем году известный бизнесмен, основатель финансово-промышленной группы «Сафмар» Микаил Гуцериев, окажется своевременным. Мы получим серьезный ресурс для реализации тех задач, которые появятся у региона в связи с новым вектором развития страны», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Ранее, выступая на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» Президент Путин анонсировал подготовку нового нацпроекта по формированию экономики данных.