Глава Ингушетии примет участие в церемонии оглашения Послания Президента России

«Послание Президента России стало традиционным мероприятием. Для меня, как руководителя региона, оно является основой для дальнейшей работы. В Послании лидер государства задает нам главный вектор развития. Думаю, что в условиях санкционных ограничений — он будет связан с импортозамещением, развитием собственной экономики, а также со спецоперацией на Украине. Это сейчас самые важные для нашей страны вопросы», — отметил Калиматов.

«Мы должны поддержать главу нашего государства Владимира Путина в его стремлении сохранить суверенитет России, ее независимость и национальную идентичность. Это важные для страны позиции», — добавил Глава.

Ожидается, что основные акценты в Послании будут сделаны на стратегических целях, определяющих дальнейший курс общественно-политического и социально-экономического развития страны.

В мероприятии примут участие сенаторы, депутаты Госдумы, члены кабинета министров России, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов. Послание главы государства Федеральному Собранию — это одно из важнейших политических событий в жизни страны.

Как сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, на церемонию оглашения Послания будут аккредитованы иностранные журналисты, представляющие дружественные страны.

«Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что по Конституции, Послание Президентом оглашается ежегодно, но в 2022 году этого не произошло.

После Послания 2021 года, Глава республики Калиматов отметил, что Путиным были обозначены приоритеты в работе органов власти всех уровней. «Мы услышали конкретные цели и задачи. Очень важно, что в послании отражены болезненные для Ингушетии направления, связанные с преодолением бедности, застоем в сфере доходов граждан и, конечно, безработицей», — сказал он.