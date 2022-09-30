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Глава Ингушетии принимает участие в церемонии подписании договоров с новыми территориями России

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принимает участие в церемонии подписании в Кремле договоров с новыми территориями России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями.

«Сегодня — исторический день и событие, которого мы все так ждали. В состав России войдут четыре новых субъекта: Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. Соответствующие договоры будут подписаны в Кремле в Георгиевском зале», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что Президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям нашей страны.

Напомним, 23-27 сентября в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России.

По итогам плебисцитов, в Запорожской области 93,11% проголосовали «за», в ЛНР — 98,42%, ДНР — 99,23%. В Херсонской области этот вариант поддержали 87,05% избирателей.

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