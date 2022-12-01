Глава Ингушетии принял граждан в общественной приемной «Единой России»

Для оперативного решения проблем к участию во встрече были приглашены руководители профильных министерств и ведомств, представители ресурсоснабжающих организаций и главы муниципальных образований. Часть вопросов на месте была положительно решена, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В частности, Ася Бузуртанова, мать 5-х детей обратилась за содействием в предоставлении квоты на иногороднее лечение для сына. Диагноз мальчика ДЦП. По данным Минздрава региона, в октябре текущего года соответствующие документы подготовлены и размещены в системе ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» для получения направления в ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» города Москвы. Кроме того, согласно принятым нормам, подростку и сопровождающей маме будет обеспечена оплата транспортных расходов.

От имени жителей города Карабулака выступил Туган Евлоев, просьба касалась пересмотра межмуниципального маршрута «Назрань-Карабулак» и создания условий для комфортного перемещения жителей на общественном транспорте.

Жительница Сунжи Фатима Марзиева затронула тему капитального ремонта шестой школы города. Здание построено еще в 1961 году и требует реконструкции. Минстрой Ингушетии сообщил, что работы по ее капитальному ремонту запланированы на 2023 год.

В перечень обращений к Главе республики также вошли вопросы благоустройства территорий и обеспечения дорожной инфраструктуры, обновления газовых и электросетей. Обращение каждого заявителя Калиматов изучил детально и внимательно.

По итогам бесед с гражданами Глава дал соответствующие поручения, определил конкретные сроки их исполнения, отмечается в релизе.