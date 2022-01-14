Глава Ингушетии принял участие в мероприятии к 300-летию российской прокуратуры

Руководитель региона выразил слова признательности ветеранам прокуратуры за многолетнюю службу, поблагодарил работников ведомства за высокий профессионализм и совместную плодотворную работу с правительством Ингушетии по значимым направлениям развития республики.

«Государство нуждалось в прокуратуре, как в органе, стоящем на страже закона и перед которым, в первую очередь, стояла задача — искоренение коррупции. И в нашем субъекте на работниках прокуратуры лежит большая ответственность за спокойствие каждого из жителей. Мы помним время, когда региональное надзорное ведомство начинало работу в сложных условиях начала 90-х годов минувшего века. С тех пор и до нашего времени сотрудники показывают, что в нашей прокуратуре трудятся настоящие профессионалы, патриоты родного края и России. С благодарностью мы чтим память мужественных работников прокуратуры, погибших при исполнении служебного долга. От всей души желаю каждому из вас профессионального роста и безупречной службы на благо Ингушетии и России», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Отметим, что более 29 лет назад прокуратура Ингушетии стала звеном единой централизованной системы органов надзора. Ее история началась с 33 работников, а на сегодняшний день численность составляет 143 работника. В ее состав входит 7 городских и районных прокуратур.

На торжественном мероприятии работникам прокуратуры были вручены ведомственные награды.

День работника прокуратуры ежегодно отмечается в России 12 января. Праздник был установлен указом президента России от 29 декабря 1995 года.

Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра I, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал-прокурора при правительствующем Сенате и создан институт российской прокуратуры.