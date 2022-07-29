Глава Ингушетии принял участие в открытии турнира памяти сотрудников правоохранительных органов в Нальчике

«На мероприятии также присутствовали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, депутаты Государственной Думы, руководители правоохранительных структур округа и олимпийские чемпионы», — сообщается на официальном сайте администрации Главы и правительства Ингушетии.

Присутствующие почтили память погибших сотрудников правоохранительных органов минутой молчания.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя значимость события, отметил, что перед российскими военнослужащими стоит нелегкая задача по защите границ и помощи русскоязычному населению Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Особую значимость спортивному турниру в Нальчике придает его посвящение сотрудникам правоохранительных структур, погибшим в ходе спецоперации на Донбассе и Украине. Перед нашими военнослужащими стоят нелегкие задачи не только по защите наших границ, но и помощи русскоязычному населению Донецкой и Луганской Народных Республик, которые борются за свою государственность. Там погибло немало молодых и мужественных ребят из Ингушетии. И такие мероприятия, посвященные их памяти — это дань уважения и признания их героизма в деле защиты своей Родины», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

За главный приз состязаний, проходящих под эгидой Главного управления МВД России по СКФО, борются более 100 спортсменов из субъектов Кавказского и Южного федеральных округов.