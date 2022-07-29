Турнир

Глава Ингушетии принял участие в открытии турнира памяти сотрудников правоохранительных органов в Нальчике

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в открытии спортивного турнира, посвященного памяти погибших сотрудников правоохранительных органов в ходе специальной военной операции на территории Луганской, Донецкой Народных Республик и Украины.

«На мероприятии также присутствовали: полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, депутаты Государственной Думы, руководители правоохранительных структур округа и олимпийские чемпионы», — сообщается на официальном сайте администрации Главы и правительства Ингушетии.

Присутствующие почтили память погибших сотрудников правоохранительных органов минутой молчания.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя значимость события, отметил, что перед российскими военнослужащими стоит нелегкая задача по защите границ и помощи русскоязычному населению Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Особую значимость спортивному турниру в Нальчике придает его посвящение сотрудникам правоохранительных структур, погибшим в ходе спецоперации на Донбассе и Украине. Перед нашими военнослужащими стоят нелегкие задачи не только по защите наших границ, но и помощи русскоязычному населению Донецкой и Луганской Народных Республик, которые борются за свою государственность. Там погибло немало молодых и мужественных ребят из Ингушетии. И такие мероприятия, посвященные их памяти — это дань уважения и признания их героизма в деле защиты своей Родины», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

За главный приз состязаний, проходящих под эгидой Главного управления МВД России по СКФО, борются более 100 спортсменов из субъектов Кавказского и Южного федеральных округов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Один человек погиб в результате ДТП в районе 18-этажных домов в Назрани
В летнем лагере «Эрзи» показали выставку «Драгоценный мир живой природы»
В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве односельчанина 40-летний житель Малгобекского района
Малгобекский «Ангушт» примет в Назрани владикавказскую «Аланию»
Авиакомпания Nordwind запускает рейс Магас — Санкт-Петербург
В Ингушетии продолжаются работы по ремонту автодороги «Экажево — Сурхахи»
Единороссы Ингушетии проведут ежегодную акцию партии «Собери ребенка в школу»
В селе Новый Редант Ингушетии завершается модернизация почтового отделения по программе «Единой России»
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших на Украине росгвардейцев
Ингушский футболист Магомед Оздоев стал игроком турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк»
Юные борцы из села Долаково Ингушетии успешно выступили на первенстве спортклуба «Чингиз»

Главное

Яндекс.Метрика

 