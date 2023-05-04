Глава Ингушетии принял участие в пленарной сессии первой Кавказской инвестиционной выставки

Дискуссия состоялась под руководством вице-премьера России Александра Новака, министра экономического развития Максима Решетникова, генерального директора «ДОМ. РФ» Виталия Мутко. Также на мероприятие были приглашены представители ряда дружественных государств, таких как: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Иран, Таджикистан, Катар, главы субъектов СКФО.

Новак поприветствовал участников Кавказской инвестиционной выставки, назвав ее знаковым мероприятием для всей России. Было отмечено, что в 2022 году основные инвестиции в капитал СКФО составили 368 млрд рублей.

«Кавказ — это особая территория, вызывающая огромный интерес как у инвесторов, так и у жителей всей нашей страны, приезжающих сюда в качестве туристов. Она очень значима, поскольку имеет огромные преимущества с точки зрения географического положения, климата, великолепной природы, удивительных, гостеприимных людей, проживающих здесь. Северный Кавказ на сегодня является территорией, по которой проходят важные транспортные артерии, соединяющие Россию с другими странами. Мы говорим в том числе о морском пути, о развивающемся маршруте «Север-Юг». И Президент России, и председатель правительства уделяют особое внимание развитию этого благодатного края», — отметил вице-премьер.

По словам вице-премьера страны, в этом плане сделан серьезный рывок. Темпы роста промышленного производства в регионах СКФО в минувшем году были в четыре раза выше среднероссийских, в АПК — два раза. Произошло это, благодаря тому что регионы под руководством глав субъектов стали активно реализовывать инвестиционные проекты, развивать свои преимущества, считает Новак.

Среди приоритетных направлений отмечено развитие внутреннего туризма, который для всех жителей России имеет сегодня важное значение.

Затронули в рамках пленарной сессии тему развития транспортной инфраструктуры. Решетников рассказал о реализации крупных проектов в этом направлении.

Участники дискуссионной площадки обсудили также инструменты привлечения инвестиций в округ, развитие АПК и промышленности СКФО. Говорили об устранении административных барьеров, изменении имиджа округа, коснулись проблем развития территорий в сфере градостроительства. В том числе речь шла о логистике, связывающей Россию с Азербайджаном через Дагестан, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.