Дата

Глава Ингушетии принял участие в праздничном мероприятии к 31-летию УФСБ по региону

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в праздничном мероприятии к 31-летию образования управления Федеральной службы безопасности по республике.

В своем выступлении он отметил, что эта служба требует безупречной профессиональной подготовки, большой воли и знаний, любви к родному Отечеству.

«Давно известно, что именно люди с крепким характером трудятся в региональном управлении ФСБ. Современная история Ингушетии полна свидетельств мужественных подвигов, совершенных сотрудниками федеральной службы безопасности в борьбе с преступниками, террористами, бандитами. Жители Ингушетии всегда будут помнить имена всех, кто погиб, выполняя свой служебный долг, не дрогнул пред лицом смертельной опасности. Наша общая цель состоит в системном и результативном противодействии экстремистской деятельности и терроризму, в обеспечении стабильной и мирной жизни в Ингушетии», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Махмуд-Али Калиматов заявил, что служебная деятельность сотрудников УФСБ вызывает искреннее уважение и признание. Напомнил, что в задачи управления входят борьба с наиболее опасными видами преступности, экстремизмом и терроризмом, охрана государственной границы, информационной безопасности, пресечение коррупции, многоуровневое отстаивание государственных интересов. Как он подчеркнул, власти региона, все его государственные и общественные службы и организации всегда будут всемерно помогать и содействовать деятельности УФСБ.

Помимо этого, Глава Ингушетии напомнил о том, что не менее мужественные представители республики и других субъектов России в настоящее время выполняют важнейшие задачи в зоне СВО, защищая страну и отстаивая ее интересы.

«Минувшие десятилетия многократно подтвердили, что главная специфика ФСБ России — огромная ответственность за безопасность и судьбу родного Отечества, настоящая забота о его благополучии», — добавил Махмуд-Али Калиматов, пожелав сотрудникам управления личного счастья, здоровья и долголетия, успешного решения всех задач по обеспечению интересов и безопасности многонациональной России.

Участие в торжественном мероприятии приняли начальник управления ФСБ России по Ингушетии Дмитрий Кечкин, руководитель Пограничного управления ведомства Валерий Резниченко, министр внутренних дел Михаил Коробкин, советник Главы республики — руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Игорь Антонов, начальник управления Росгвардии Ингушетии генерал-майор полиции Микаил Буружев, прокурор региона Андрей Васильченко, начальник центра специальной связи и информации федеральной службы охраны России Сергей Чернышев, а также сотрудники и ветераны органов госбезопасности.

Напомним, управление Федеральной службы безопасности по Ингушетии было образовано 19 октября 1992 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Судебные приставы Ингушетии и госавтоинспекторы в Назрани выявляли должников
Противники «умной» системы учета электроэнергии в Ингушетии меняют мнение
В Джейрахском районе Ингушетии найден древний склеп
Жители части Назрани останутся без воды из-за ремонта на водозаборе
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Инарки
В Малгобеке появится новая спортплощадка
Торгующие алкоголем магазины закрыли власти Назрани после обращения жителей улицы Газдиева
День открытых дверей провели для старшеклассников в СУ СКР по Ингушетии
Юные ингушские регбисты приняли участие во всероссийском турнире «Кубок Соколова» в Сочи
В Назрани пройдет боксерский турнир среди молодежи «Бьем по негативу четко»
Мухаммед Гантемиров из Ингушетии стал победителем всероссийского турнира в Нальчике

Главное

Яндекс.Метрика

 