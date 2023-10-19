Глава Ингушетии принял участие в праздничном мероприятии к 31-летию УФСБ по региону

В своем выступлении он отметил, что эта служба требует безупречной профессиональной подготовки, большой воли и знаний, любви к родному Отечеству.

«Давно известно, что именно люди с крепким характером трудятся в региональном управлении ФСБ. Современная история Ингушетии полна свидетельств мужественных подвигов, совершенных сотрудниками федеральной службы безопасности в борьбе с преступниками, террористами, бандитами. Жители Ингушетии всегда будут помнить имена всех, кто погиб, выполняя свой служебный долг, не дрогнул пред лицом смертельной опасности. Наша общая цель состоит в системном и результативном противодействии экстремистской деятельности и терроризму, в обеспечении стабильной и мирной жизни в Ингушетии», — цитирует руководителя субъекта его пресс-служба.

Махмуд-Али Калиматов заявил, что служебная деятельность сотрудников УФСБ вызывает искреннее уважение и признание. Напомнил, что в задачи управления входят борьба с наиболее опасными видами преступности, экстремизмом и терроризмом, охрана государственной границы, информационной безопасности, пресечение коррупции, многоуровневое отстаивание государственных интересов. Как он подчеркнул, власти региона, все его государственные и общественные службы и организации всегда будут всемерно помогать и содействовать деятельности УФСБ.

Помимо этого, Глава Ингушетии напомнил о том, что не менее мужественные представители республики и других субъектов России в настоящее время выполняют важнейшие задачи в зоне СВО, защищая страну и отстаивая ее интересы.

«Минувшие десятилетия многократно подтвердили, что главная специфика ФСБ России — огромная ответственность за безопасность и судьбу родного Отечества, настоящая забота о его благополучии», — добавил Махмуд-Али Калиматов, пожелав сотрудникам управления личного счастья, здоровья и долголетия, успешного решения всех задач по обеспечению интересов и безопасности многонациональной России.

Участие в торжественном мероприятии приняли начальник управления ФСБ России по Ингушетии Дмитрий Кечкин, руководитель Пограничного управления ведомства Валерий Резниченко, министр внутренних дел Михаил Коробкин, советник Главы республики — руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Игорь Антонов, начальник управления Росгвардии Ингушетии генерал-майор полиции Микаил Буружев, прокурор региона Андрей Васильченко, начальник центра специальной связи и информации федеральной службы охраны России Сергей Чернышев, а также сотрудники и ветераны органов госбезопасности.

Напомним, управление Федеральной службы безопасности по Ингушетии было образовано 19 октября 1992 года.