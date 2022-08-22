Глава Ингушетии принял участие в праздновании Дня Государственного флага России

«Каждый день, когда мы видим в Ингушетии флаг России рядом с флагом республики, понимаем масштабы и гарантии успешного развития, преодоления любых трудностей в единой семье российских народов. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин очень точно и емко сказал, что «флаг, гимн — это символы государства, любой страны и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций, и являются в известной степени, морально-нравственным основанием самой российской государственности», — отметил Калиматов в своем выступлении.

Он напомнил, что под российским государственным флагом военнослужащие из Ингушетии, участвующие сегодня в специальной военной операции на Украине, вместе со своими соотечественниками из других регионов защищают стратегическую безопасность своей страны.

«Один только вид российского триколора возвращает жителям Донбасса, всех освобожденных районов, веру в мир, справедливость и безопасность. Этот флаг является мощнейшим аргументом и фактом прошлого и настоящего нашей страны. Флаг России — это безусловный знак дружбы, надежности, взаимопомощи и верности для ее друзей», — подчеркнул Глава региона.

К празднованию Дня Государственного флага присоединились участники автопробега, организованного с целью напоминания жителям столицы об этом знаменательном дне.

За выдающиеся успехи и активное участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия», решением Главного штаба движения, знаком «Юнармейская доблесть» были награждены пять юнармейцев: Самира Исмаилова, Рабия Эгиева, Магомед-Амин Цечоев, Тамерлан Пугоев, Исмаил Оздоев. Награды ребятам вручил руководитель субъекта.

День Государственного флага России отмечается в стране ежегодно 22 августа. Президент России Владимир Путин 25 декабря 2000 года подписал федеральный конституционный закон, согласно которому Государственный флаг России представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и нижней красного цветов.