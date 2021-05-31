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Глава Ингушетии принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в очном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Он посетил ряд счетных участков, из 28 открывшихся 30 мая на территории республики, проверил организацию и ход праймериз, оценил условия труда работников пунктов и соблюдение норм эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

При посещении одного из них, размещенного в сунженском лицее номер один, он также принял участие в голосовании.

«Жители республики в течение последней недели своим участием в открытом отборе наиболее эффективных, по их мнению, кандидатов внесли огромный и ценный вклад в дело поиска новых лиц, новых идей и работающих методов их воплощения в жизнь, на которые в обществе сформировался серьезный запрос», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Отметим, что основная часть зарегистрировавшихся участников праймериз моложе 45 лет. В их числе волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели и журналисты. Большинство из них не являются членами партии «Единая Россия».

Подсчет голосов начался сразу после завершения процедуры во всех регионах и соединения ключей электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму России и Народное собрание республики утвердят на съезде партии 19 июня.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в Ингушетии стартовало 24 мая, оно прошло в электронном формате на сайте pg. er. ru. Регистрация избирателей завершилась 28 мая. Очное голосование на счетных участках проходило 30 мая с 8 до 20 часов.

По информации регионального отделения партии «Единая Россия», явка избирателей оказалась высокой, всего счетные участки в республике посетило более 30 тыс. человек, что составляет не менее 15% от общего числа зарегистрированных в регионе избирателей.

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