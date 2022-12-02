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Глава Ингушетии принял участие в торжественном мероприятии к 25-летию центра спецсвязи ФСО

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В Ингушетии к 25-летию центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в республике состоялось торжественное мероприятие.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, в торжествах приняли участие руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, начальник управления специальной связи и информации ФСО России в СКФО генерал-майор Халидбег Алхасов, председатель Народного собрания региона Магомет Тумгоев, главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов и другие почетные гости.

Присутствующие ознакомились с историей развития центра, просмотрев видеофильм, подготовленный его сотрудниками.

Калиматов поздравил юбиляров, пожелал успехов в их сложной и ответственной деятельности.

«За четверть века сотрудники центра множество раз подтвердили свою высокую профессиональную компетенцию и служебную подготовку. Вы ответственно трудитесь, чтобы ценнейшая государственная информация оперативно и своевременно была получена ведомствами, службами, государственными структурами региона и страны. Заслуживает большого уважения ваша способность управлять любыми системами связи и информации, обеспечивая безопасность в самых сложных условиях», — подчеркнул он.

Алхасов, в свою очередь, отметил профессионализм представителей регионального управления, возросший за последние годы, и выразил благодарность за примерную службу.

Заслуженные сотрудники были отмечены наградами: медалью «За отличие при выполнении специальных заданий», благодарностями полпреда Президента России в СКФО, почетными грамотами Республики Ингушетия и Народного собрания, благодарностями Главы и спикера парламента республики.

Заключительным этапом празднования стала концертная программа с вокальными и хореографическими номерами.

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