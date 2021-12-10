Глава Ингушетии принял участие в заседании межрегионального клуба лидеров «Будущее Кавказа»

Полпред Президента России в МКФО Юрий Чайка, открывая встречу, отметил, что ранее состоялось заключительное в этом году совещание совета при полномочном представителе, на котором были подведены первые итоги реализации национальных проектов, обсуждены другие актуальные вопросы развития регионов.

«А сейчас таким же представительным составом мы можем подвести первые итоги работы проекта «Будущее Кавказа», который стал центром притяжения активных молодых лидеров нашего округа. Обсудить темы, которые волнуют вас, новое поколение амбициозных и деятельных граждан, нацеленных на достижение личного и общего успеха во благо Северного Кавказа и всей нашей большой страны», — цитирует Чайку пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В числе важных направлений совместной работы субъектов СКФО полпред назвал формирование моделей развития каждого из регионов и их реализацию.

«Все понимают, что мы хотим сделать Северный Кавказ притягательным местом, куда бы ехали люди. Уже есть результат, приведу цифры за два года работы — рост индекса промышленного производства на Северном Кавказе 5,4%, несмотря на пандемию. Рост общего объема строительства 8%, торговли по итогам 2021 года — почти 8%, оказания услуг — 21 процент», — сказал он.

Как было озвучено, инвестиции частного бизнеса в развитие экономики регионов Северного Кавказа за два года составили порядка 318 млрд рублей. Это позволило создать 30 тыс. рабочих мест.

Напомним, образовательный проект «Межрегиональный клуб лидеров «Будущее Кавказа» реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа во взаимодействии с аппаратом полпредства и при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на консолидацию победителей конкурсов платформы АНО «Россия — страна возможностей», региональных кадровых отборов, молодежных форумных кампаний.

Координатором проекта в Ингушетии является комитет по делам молодежи республики.

В марте этого года в регионе состоялось первое заседание регионального отделения клуба лидеров, куда вошли победители кадровых конкурсов, форумных кампаний, грантовых конкурсов. Всего проект собрал более 40 активистов. В рамках заседания регионального отделения прошли образовательные мероприятия, в том числе, тренинг, направленный на выявление потенциала молодежи.

Вместе с тем, в 2021 году представители ингушского отделения клуба «Молодые лидеры» принимали участие в образовательных мероприятиях, экспертно-аналитических сессиях с деятелями политики, бизнеса, культуры и некоммерческого сектора федерального уровня на территории регионов Северного Кавказа.