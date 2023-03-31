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Глава Ингушетии принял участие в заседании по защите прав дольщиков в регионах СКФО

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в режиме видеосвязи принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента России в СКФО, под руководством полпреда Юрия Чайки.

Обсуждались вопросы, связанные с реализацией мер по обеспечению соблюдения требований законодательства по защите прав и законных интересов дольщиков в регионах СКФО, и другие темы.

Чайка отметил, что на сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов числятся 46 строений общей жилой площадью более 380 тыс. квадратных метров. По итогам прошлого года, в ходе проводимой органами власти работы, их количество в округе сократилось на 28% (на 18 объектов).

Вместе с тем, в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольском крае ситуация приняла затяжной характер.

По словам полпреда, это свидетельствует как о неисполнении застройщиками федерального закона от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», так и об отсутствии должного, своевременного контроля со стороны уполномоченных органов.

«В связи с этим предлагаю регионам и контрольно-надзорным органам реализовать комплекс действенных организационно-практических мер, направленных на недопущение фактов строительства многоквартирных жилых домов с нарушениями требований федерального законодательства», — подчеркнул Чайка.

С информацией о ситуации в регионах СКФО на заседании выступили заместитель руководителя Минстроя России Светлана Иванова и исполнительный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

По всем рассмотренным вопросам приняты конкретные решения и даны поручения, информирует пресс-служба полпредства.

 

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