«Наша страна отмечает Всемирный день туризма, который заслуженно называют индустрией гостеприимства. Добрые отношения людей, народов и государств начинаются и укрепляются, через позитивное познание друг друга», — считает Калиматов.

По его словам, в регионе многое сделано за небольшой исторический срок по линии становления туристической отрасли, подготовки собственных квалифицированных кадров, создания ее материальной и социальной базы.

«Россия невероятно богата своими краями, республиками, областями и округами. Открывая для соотечественников родную Ингушетию, нам надо больше познавать и жизнь других субъектов страны. Это обогащает человека интеллектуально и духовно, физически и ментально. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отметил, что «мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, что связанно с этим — создание инфраструктуры, налоговые льготы», — напомнил руководитель субъекта.

«Нам необходимо планомерно и целенаправленно проводить деятельность по закреплению за Ингушетией достойного места в туристической отрасли Российской Федерации. Все резервы и возможности для этого есть благодаря системной поддержке федерального центра и реализации инфраструктурных проектов. Ингушетия богата древними и средневековыми, уникальными памятниками архитектуры, высокогорными курортами. Каждый год новые гости региона, и туристы открывают для себя исторические объекты, интересную историю и самобытную культуру нашей республики. За минувшие годы образы туристического потенциала Ингушетии стали известны во многих страна мира», — отметил Калиматов.

По его мнению, замечательная природа региона, сказочные лес и горные реки, а главное сотни и тысячи замечательных жителей республики — это крепкая и надежная платформа для развития туризма, умножения деловых, человеческих связей Ингушетии с другими регионами России и зарубежья.

«Власти республики, профильные ведомства и службы будут продолжать развитие различных видов туризма в Ингушетии. Это ряд интересных и познавательных форм отдыха и путешествий, развитие потенциала туристического кластера. Приоритетная задача — сделать родную республику известным, популярным и востребованным в стране туристическим местом», — добавил Глава региона.

Он пожелал работникам туристической отрасли здоровья, личного счастья и успехов в труде, который повышает благосостояние родной республики и страны.

Всемирный день туризма (27 сентября) учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН в 1979 году. Праздник призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

Дата была выбрана потому, что в этот день в 1970 году был принят устав Всемирной туристской организации.