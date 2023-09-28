Почетное звание

Глава Ингушетии присвоил почетное звание известному деятелю спорта региона Магомеду Мусаеву

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Указом Махмуд-Али Калиматова вице-президенту федерации спортивной борьбы региона Магомеду Мусаеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Ингушетия».

Награду за заслуги в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни и многолетний добросовестный труд Мусаеву вручил министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Али Дошхоклоев. Он поздравил Магомеда с заслуженной наградой и вручил ему удостоверение и значок почетного звания.

Напомним, Мусаев является серебряным призёром и чемпионом Азиатских игр (2014, 2018 и 2012 г.), многократным призёром чемпионатов Азии (2014-2017), участником Олимпийских игр (2012, 2016 г.).

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