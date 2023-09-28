Глава Ингушетии присвоил почетное звание известному деятелю спорта региона Магомеду Мусаеву

Награду за заслуги в пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни и многолетний добросовестный труд Мусаеву вручил министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Али Дошхоклоев. Он поздравил Магомеда с заслуженной наградой и вручил ему удостоверение и значок почетного звания.

Напомним, Мусаев является серебряным призёром и чемпионом Азиатских игр (2014, 2018 и 2012 г.), многократным призёром чемпионатов Азии (2014-2017), участником Олимпийских игр (2012, 2016 г.).