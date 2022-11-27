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Глава Ингушетии призвал беречь матерей, обратившись на родном языке

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем обращении на родном ингушском языке отметил, что мать для каждого — самый дорогой человек.

«Берегите своих мам, молодые они или пожилого возраста, им нужна наша любовь и забота. Спасибо им за все. За наши детство, молодость и зрелость», — написал Калиматов в Телеграм-канале

Он пожелал матерям здоровья и долголетия.

День матери установлен указом президента России от 30 января 1998 года и празднуется ежегодно в последнее воскресенье ноября.

С инициативой его учреждения праздника комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В числе задач проведения мероприятия — поддержка традиций бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение главного человека в жизни каждого — его матери.

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