Трудоустройство

Глава Ингушетии призвал безработных принять участие в первой Всероссийской ярмарке трудоустройства

0

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал безработных жителей региона, школьников и студентов принять участие в I Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая состоится 23 июня этого года.

В республике она пройдет в сельском поселении Экажево Назрановского района, улица Муталиева, 283.

Руководитель субъекта считает, что уже со школьной скамьи надо ориентировать детей в выборе будущей профессии, заинтересовать их. На ярмарке эксперты предоставят им много полезной информации, а также помогут выбрать наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и обучения

«Ярмарки вакансий становятся популярными в регионе. Число трудоустроившихся соискателей благодаря прямым контактам с работодателем в рамках данного события постоянно растет. Подобные мероприятия для Ингушетии стали уже традиционными. Я приглашаю жителей республики принять участие и в июньской Всероссийской ярмарке трудоустройства», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Отмечается, что 20 предприятий республики представят более 150 вакансий. На ярмарочных площадках соискатели смогут пройти собеседование с работодателями, узнать о возможности прохождения обучения и записаться на повышение квалификации, получить информацию о карьерных возможностях предприятий и их социальных программах.

Также, посетители ярмарки смогут ознакомиться с презентациями самозанятых и принять участие в тематической конференции.

По данным Минтруда, уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в апреле текущего года составил 9,8% от трудоспособного населения республики, в то время как два года назад он доходил до 16%. На указанный период в регионе числится около 280 тыс. человек экономически активного населения, из них около 200 тыс. — занятые, а более 80 тыс. человек — не имеют постоянной работы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 55 тыс. человек в Ингушетии выбрали объекты для благоустройства в 2024 году
В Ингушетии прокуратура требует лишить водительских прав 10 человек с психическими расстройствами
Знаком «Горячее сердце» отмечена спасшая брата пятилетняя девочка из Ингушетии
В столице Ингушетии к Дню республики пройдет фестиваль-выставка «Мы вместе»
В МВД по Ингушетии наградили победителей регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа»
КДМ Ингушетии предложил создать «Дом общественных организаций» для поддержки волонтеров
В Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике Ингушетии наградили победителей детского конкурса
В Ингушетии девятиклассники сдают ОГЭ по иностранному языку
Глава Минобрнауки Ингушетии приняла участие во Всероссийской акции «Спасибо учителю»
Глава Минобрнауки Ингушетии и сенатор Мухарбек Барахоев посетили пункты проведения ЕГЭ
В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по торговым точкам

Главное

Яндекс.Метрика

 