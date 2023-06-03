Глава Ингушетии призвал безработных принять участие в первой Всероссийской ярмарке трудоустройства

В республике она пройдет в сельском поселении Экажево Назрановского района, улица Муталиева, 283.

Руководитель субъекта считает, что уже со школьной скамьи надо ориентировать детей в выборе будущей профессии, заинтересовать их. На ярмарке эксперты предоставят им много полезной информации, а также помогут выбрать наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и обучения

«Ярмарки вакансий становятся популярными в регионе. Число трудоустроившихся соискателей благодаря прямым контактам с работодателем в рамках данного события постоянно растет. Подобные мероприятия для Ингушетии стали уже традиционными. Я приглашаю жителей республики принять участие и в июньской Всероссийской ярмарке трудоустройства», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Отмечается, что 20 предприятий республики представят более 150 вакансий. На ярмарочных площадках соискатели смогут пройти собеседование с работодателями, узнать о возможности прохождения обучения и записаться на повышение квалификации, получить информацию о карьерных возможностях предприятий и их социальных программах.

Также, посетители ярмарки смогут ознакомиться с презентациями самозанятых и принять участие в тематической конференции.

По данным Минтруда, уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в апреле текущего года составил 9,8% от трудоспособного населения республики, в то время как два года назад он доходил до 16%. На указанный период в регионе числится около 280 тыс. человек экономически активного населения, из них около 200 тыс. — занятые, а более 80 тыс. человек — не имеют постоянной работы.