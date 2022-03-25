Глава Ингушетии призвал молодежь отдавать предпочтение техническим профессиям

«Мы выдвигаем молодежь на определенные должности, стараемся, чтобы они были задействованы в региональном парламенте и правительстве. Эта линия будет продолжена. В то же время, есть определенная кадровая сложность при формировании штатов на открывающихся предприятиях. С дипломами молодых людей много, при этом продолжает наблюдаться перекос — большое количество юристов и экономистов. И, хотя любое образование важно, но техническое является сегодня предпочтительнее. Мой ориентир — уйти от практики приглашенных специалистов. В регионе должны быть свои технологи, инженеры, связисты, экологи, металлурги, энергетики и другие специалисты», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Руководитель субъекта добавил, что в этом направлении республикой уже заключены договора с Московским физико-техническим институтом и с Самарским государственным техническим университетом.

Калиматов рассказал и о том, как важно найти себя в профессии, которая будет интересна.

«Не воспринимайте мои слова, как нотацию, у меня за плечами огромный жизненный стаж и опыт работы, думаю, имею право вам советовать. Но главное — это быть хорошим специалистом, профессионалом. Каждый должен быть на своем месте и приносить пользу себе, своей семье, республике», — добавил Глава.