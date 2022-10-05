Глава Ингушетии призвал жителей региона навестить своих учителей

«Свои слова в адрес наших учителей, чей профессиональный праздник отмечается сегодня 5 октября, хочу сказать строчками из стихотворения Андрея Деменьтева:

Не смейте забывать учителей.

Пусть будет жизнь достойна их усилий.

Учителями славится Россия.

Ученики приносят славу ей.

Не смейте забывать учителей!», — написал Глава республики.

Он отметил, что помнит всех своих учителей. Это — Васюкова Клавдия Сергеевна, Гуликин Николай Михайлович, Попова Лариса Васильевна, Пшеничная Антонина Георгиевна, Чернова Лидия Даниловна, Геращенко Татьяна Георгиевна, Рогаль Леонид Сергеевич, Горбанева Нели Магомедовна.

«Все они были Учителями с большой буквы — строгие, но справедливые. Они старались дать нам не только знания, но и воспитать в нас лучшие человеческие качества. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых. Но есть Нели Магомедовна, которую я часто проведываю и считаю это своим долгом», — отметил Калиматов.

«Навещайте своих учителей! Они нас ждут всегда!», — подчеркнул руководитель республики.