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Глава Ингушетии призвал жителей региона навестить своих учителей

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале призвал жителей региона навещать своих учителей.

«Свои слова в адрес наших учителей, чей профессиональный праздник отмечается сегодня 5 октября, хочу сказать строчками из стихотворения Андрея Деменьтева:
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!», — написал Глава республики.

Он отметил, что помнит всех своих учителей. Это — Васюкова Клавдия Сергеевна, Гуликин Николай Михайлович, Попова Лариса Васильевна, Пшеничная Антонина Георгиевна, Чернова Лидия Даниловна, Геращенко Татьяна Георгиевна, Рогаль Леонид Сергеевич, Горбанева Нели Магомедовна.

«Все они были Учителями с большой буквы — строгие, но справедливые. Они старались дать нам не только знания, но и воспитать в нас лучшие человеческие качества. Многих из них, к сожалению, уже нет в живых. Но есть Нели Магомедовна, которую я часто проведываю и считаю это своим долгом», — отметил Калиматов.

«Навещайте своих учителей! Они нас ждут всегда!», — подчеркнул руководитель республики.

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