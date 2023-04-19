Глава Ингушетии призвал жителей республики активно выбирать территории для благоустройства в 2024 году
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале отметило, что с 15 апреля в России проходит народное голосование по отбору объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.
«Наша республика представила 53 общественные территории в 9 муниципальных образованиях, из которых нужно выбрать 39», — напомнил руководитель субъекта.
По его словам, благодаря нацпроекту в предыдущие годы в регионе появилось много красивых новых скверов, дорог, благоустроенных дворов с игровыми площадками для детей.
«Поэтому призываю всех вас и в этом году не оставаться безучастными. Каждый ваш голос может повлиять на то, как преобразятся пространства городов и районов нашей республики», — отметил Калиматов.
Проголосовать можно до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования на сайте вашего муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах.