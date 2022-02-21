Глава Ингушетии продегустировал готовую продукцию птицеводческого комплекса «Южный»

«Я впечатлен увиденным. Это высокотехнологичное, реально работающее предприятие и качество продукции у отличное», — заявил Калиматов, ознакомившись с производственным циклом предприятия и продегустировав несколько видов готовой продукции.

После руководитель субъекта провел совещание с участием вице-премьера Олега Фурсова, министра экономики Эсет Тумгоевой, гендиректора предприятия Адама Костоева. Были обсуждены перспективы дальнейшего развития производства и рассмотрены возможности поддержки предприятия в целом.

Один из острых вопросов птицекомплекса — это наличие собственной кормовой базы.

«Имея возможность самим выращивать корма для птицы, мы на 30-40% смогли бы снизить себестоимость продукции и, соответственно, повысить конкурентные возможности предприятия», — пояснил Костоев и попросил рассмотреть вопрос о выделении им под эти цели земельного участка.

«Таким предприятиям надо помогать в первую очередь. Они платят налоги в бюджет, более того, они работают не только на имидж республики, но и страны в целом», — подчеркнул Калиматов, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

С сентября 2021 года на предприятии налажен процесс реализации готовой продукции, которая готовится с применением особых технологий: не используются консерванты, в копчении применяется дым от бука, что придает продуктам особый аромат. В ассортименте колбасные изделия разных наименований, копченное и свежее мясо индейки и многое другое.

Предприятие ведет постоянный мониторинг уровня удовлетворенности потребителей приобретенной продукцией. На всех стадиях производства, транспортировки и хранения обеспечивается ее безопасность.

Напомним, что компания ООО «Птицекомплекс «Южный» была учреждена в 2015 года с целью создания вертикально-интегрированного промышленного комплекса по производству и переработке мяса индейки. Общий объем инвестиций в проект составляет 3,8 млрд рублей. Проект подразумевает полный цикл производства мяса индейки, начиная с этапа закладки инкубационных яиц, убоя и последующей переработки мяса.

В настоящее время введены в эксплуатацию 4 площадки: инкубатор, участок подращивания и 2 участка выращивания. Имеется 60 тыс. голов птицы и заложена вторая партия яиц в инкубатор — 75 тыс. штук. Несмотря на недавний запуск на предприятии уже работают 320 сотрудников.