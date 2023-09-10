Глава Ингушетии проголосовал на выборах и «развязал» невесте язык

«Радует, что на избирательных участках работают слаженно», — отметил он.

Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона прийти на избирательные участки, принять активное участие в избирательной кампании.

Руководитель субъекта проголосовал на избирательном участке номер 903, расположенном во дворце культуры Сунжи. Сюда же приехал и свадебный кортеж. Свой выбор сделала невеста Гапурхоевых из города Хава Досхоева.

Глава поздравил девушку с началом новой семейной жизни, а также «развязал» язык невесте. Это старинный ингушский обычай «мотт бастар», когда невесте предлагают деньги или подарок, чтобы она позволила выпить стакан воды, поданный ею с добрыми пожеланиями.