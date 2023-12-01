Пресс-конференция

Глава Ингушетии проведет пресс-конференцию 5 декабря

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 5 декабря в ходе пресс-конференции ответит на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Этот год был насыщен событиями. По ряду показателей Ингушетия в лидерах, есть положительная динамика в важных для нас экономических отраслях: промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других. Свои результаты дала инвестиционная политика последних лет. Мы создали хорошую законодательную базу и инфраструктуру, которая уже начала привлекать в регион крупных инвесторов», — отметил руководитель субъекта.

«Есть о чем поговорить. Думаю, беседа получится интересной и конструктивной», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Встреча с журналистами состоится в 11.30 мск на площадке ГТРК «Ингушетия» в Назрани.

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