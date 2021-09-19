Глава Ингушетии провел обряд «Мотт бастар» на избирательном участке и станцевал лезгинку

Свадебный поезд подъехал к УИК для голосования. Невесту привел за руку один из ближайших родственников жениха. Калиматов решил поговорить с невестой. Как и полагается, она молчала, отвечала лишь улыбкой, что означает знак уважения к родным жениха и верность традициям. Он всячески пытался добиться от нее слова, что означает «развязывание языка». Руководитель региона попросил невесту угостить его водой, затем спросил разрешение на то, чтобы выпить ее. Отпив глоток, он одарил невесту деньгами.

«Желаю вам счастья на радость родителям, чтоб у вас все было хорошо. У нас должны быть крепкие семьи, нужно проявлять терпение, уважение друг к другу», — сказал Калиматов.

На избирательном участке № 608 в Насыр-Кортском административном округе Назрани руководителю региона предложили станцевать лезгинку под национальную мелодию. После недолгих уговоров Калиматов все же решился. Он блеснул народным танцем, вызвав аплодисменты у старейшин.

Компанию главе республики составила артистка госфилармонии.

В Ингушетии 17-19 сентября выбирают как депутатов в Госдуму, так и в местный парламент. Как сообщили в избиркоме республики, из 234 тыс. 870 избирателей число проголосовавших на 12:00 мск — 148 942 (63,41%).

Люди активно идут на участки, некоторые старейшины в национальных костюмах. В крупных населенных пунктах организованы ярмарки с товарами от местных производителей и концерты, молодым людям, впервые голосующим, вручаются ценные подарки. Свадебные кортежи с молодоженами подъезжают к УИК и голосуют. Для них также предусмотрены призы от местных властей.