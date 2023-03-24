Глава Ингушетии провел очередной прием граждан

От жителей улицы Мержоева сельского поселения Сагопши Малгобекского района о газификации обратился Руслан Фаргиев, отметив, что вопрос не решается уже 30 лет.

Представители компании «Газпром межрегионгаз Назрань» и администрации Малгобекского района сообщили, что в этом году в рамках социальной догазификации будут проводиться работы по подключению к сетям указанной улицы. К 1 октября, как установлено Главой республики, проблема будет решена.

Жители села Средние Ачалуки делегировали Хаважа Акбиева с просьбой оказать содействие в реконструкции мостового перехода, строительстве тротуара и подключении уличного освещения.

Минавтодор Ингушетии проинформировал, что работы будут проведены в 2024 году. Уже запланирован капремонт автомобильной дороги «ФАД «Кавказ» — Карабулак — Средние Ачалуки — Гейрбек-Юрт». В смете будет учтен и ремонт мостового перехода, соединяющего Средние Ачалуки и Гейрбек-Юрт.

Калиматов отметил важность проекта в целях обеспечения безопасности жителей сел, поскольку в этом году на участке автодороги в районе мостовой конструкции зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб, другой травмирован. Освещение участка будет обеспечено в течение двух недель силами администрации Малгобекского района, асфальт проложат до 1 сентября 2024 года, а мост сделают в 2025-м. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Елизавета Сакалова передала просьбу родителей воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Экажево» оказать помощь в проведении ремонта здания.

По данным министерства спорта республики, в текущем году планируется поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания модульного спортивного сооружения, которое обеспечит беспрерывный тренировочный процесс для детей. Профильное ведомство также подготовит письмо в региональный Минфин с просьбой предусмотреть дополнительные средства для проведения текущего ремонта спортивной школы «Экажево» при внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов.

«Реконструкцию сооружения проведите с соблюдением всех стандартов, обеспечьте материально-технической базой, чтобы занятия были полноценными. Туда ходят дети, увлеченные спортом, им нужно помочь и поддержать в их начинаниях. Из Национального фонда развития Ингушетии мы направим 1 млн рублей на экипировку для младшей группы», — отметил Калиматов

Он поблагодарил Сакалову и всех заявителей за неравнодушие к общественным проблемам и жизни своих сел.

Другие темы, поднятые в ходе встречи с руководителем субъекта, касались предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий по программе «Комплексное развитие сельских территорий», а также земельных участков под пастбища для крестьянско-фермерского хозяйства.

По итогам приема руководителям министерств и ведомств, органов муниципальной власти был дан ряд поручений и рекомендаций по решению вопросов, с которыми обратились жители региона, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.