Глава Ингушетии провел прием граждан и поручил решить проблемы четверых жителей региона

Отмечается, что обратиться к руководителю региона смогли четверо жителей из различных населенных пунктов республики. Их общение с руководителем субъекта длилось почти два часа, в течение которых были подробно рассмотрены персональные обращения различной тематики.

Для оперативного решения проблем к участию во встрече были приглашены руководители профильных министерств и ведомств и главы муниципальных образований.

Первым к Калиматову обратился Абдул-Муталип Плиев, молодой человек с ограниченными возможностями здоровья, с вопросом о возможности предоставления комнатной кресло-коляски, необходимых медикаментов, а также об оказании помощи в проведении перерасчета пенсии. Как пояснил сам заявитель, который является инвалидом I группы с рождения, он продолжает получать пенсию в размере, эквивалентном сумме, установленной в 2015 году, без изменений, поскольку часть документов утеряна, нет возможности проведения повторной индексации.

Территориальное отделение ФСС обязуется оказать помощь и аккумулировать всю необходимую для этого документацию. Кроме того, главный федеральный инспектор по республике по своей инициативе взял этот вопрос под личный контроль.

Тамара Мейриева пришла на прием от имени жителей города Сунжи с просьбой построить новое здание школы номер два. Было сообщено, что в рамках регионального проекта «Современная школа» на территории учебного заведения в 2022 году запланировано строительство нового здания на 250 мест.

Азу Хаюрину на встречу к Главе республики привела болезнь ее внука Ламберда, 2018 года рождения. Просьба заключалась в обеспечении ребенка лекарственными препаратами и техническими средствами реабилитации, в частности предоставлении особо необходимого медикамента «Фризиума».

В перечень обращений также вошли вопросы оказания помощи в улучшении жилищных условий, строительстве социальных объектов.

Обращение каждого заявителя Калиматов изучил детально и внимательно. По итогам бесед с гражданами он дал соответствующие поручения должностным лицам, определил конкретные сроки исполнения принятых решений.