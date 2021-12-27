Прием граждан

Глава Ингушетии провел прием граждан по личным вопросам

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Махмуд-Али Калиматов в понедельник провел очередной прием граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Жительница сельского поселения Плиево Назрановского района Зарета Дарсигова обратилась по вопросу лекарственного обеспечения своей матери Любови Досхоевой. По словам девушки, аналоги лекарств, которые выдают в аптеке, не подходят матери заявительницы, в связи с чем приходится покупать лекарственные препараты за свой счет.

По поручению Калиматова по данной ситуации будет создана врачебная комиссия, поскольку по ее заключению о непереносимости препарата организуется закупка лекарственных средств по торговым наименованиям. В данном случае информация о наличии заключения врачебной комиссии не представлена, нет клинически подтвержденных данных о побочных действиях или отсутствии лечебного эффекта.

Житель Пригородного района Магомед Матиев обратился с просьбой о продлении действующего маршрута «Назрань - Дачное (Яндиево)» на одну остановку (200 м) до села Куртат (Гадаборшево). По данным Минпромсвязи Ингушетии, сегодня же ведомством будет направлен запрос в администрацию Куртата, при положительном совместном рассмотрении перевозчиком будут внесены корректировки в маршрут следования.

Мадина Аушева попросила о строительстве пешеходной дорожки от 18-этажных домов, расположенных на улице Столичной административного округа Насыр-Кортский, до детской республиканской больницы и перинатального центра, а также от ДРКБ до шестой средней школы Назрани. По данным местной администрации, вопрос строительства пешеходной дорожки будет рассмотрен в 2022 году. Дополнительно Калиматов поручил проработать вопрос благоустройства территории.

В ходе приема Луиза Албагачиева озвучила просьбу в установлении диагноза и дальнейшего лечения дочери Танзилы Богатыревой. Было решено направить девочку в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России.

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