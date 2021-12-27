Глава Ингушетии провел прием граждан по личным вопросам

Жительница сельского поселения Плиево Назрановского района Зарета Дарсигова обратилась по вопросу лекарственного обеспечения своей матери Любови Досхоевой. По словам девушки, аналоги лекарств, которые выдают в аптеке, не подходят матери заявительницы, в связи с чем приходится покупать лекарственные препараты за свой счет.

По поручению Калиматова по данной ситуации будет создана врачебная комиссия, поскольку по ее заключению о непереносимости препарата организуется закупка лекарственных средств по торговым наименованиям. В данном случае информация о наличии заключения врачебной комиссии не представлена, нет клинически подтвержденных данных о побочных действиях или отсутствии лечебного эффекта.

Житель Пригородного района Магомед Матиев обратился с просьбой о продлении действующего маршрута «Назрань - Дачное (Яндиево)» на одну остановку (200 м) до села Куртат (Гадаборшево). По данным Минпромсвязи Ингушетии, сегодня же ведомством будет направлен запрос в администрацию Куртата, при положительном совместном рассмотрении перевозчиком будут внесены корректировки в маршрут следования.

Мадина Аушева попросила о строительстве пешеходной дорожки от 18-этажных домов, расположенных на улице Столичной административного округа Насыр-Кортский, до детской республиканской больницы и перинатального центра, а также от ДРКБ до шестой средней школы Назрани. По данным местной администрации, вопрос строительства пешеходной дорожки будет рассмотрен в 2022 году. Дополнительно Калиматов поручил проработать вопрос благоустройства территории.

В ходе приема Луиза Албагачиева озвучила просьбу в установлении диагноза и дальнейшего лечения дочери Танзилы Богатыревой. Было решено направить девочку в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России.