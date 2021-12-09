Глава Ингушетии провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия»

К руководителю субъекта обратились семеро граждан, отдельные вопросы были решены на месте, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

В частности, жительница города Карабулака Ольга Степанова и Владислав Ксанович из Магаса обратились по проблеме приватизации квартир, которые были предоставлены заявителям в 2013 году по программе «Возвращение и обустройство русскоязычного населения в Республике Ингушетия». Жилье было выделено по договору социального найма на 5 лет с последующей приватизацией. Глава региона поручил профильным ведомствам до 1 февраля 2022 года подготовить алгоритм решения данного вопроса.

Али Орцханов из сельского поселения Кантышево Назрановского района попросил помочь ему получить путевку на санаторно-курортное лечение с бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Данная просьба заявителя была удовлетворена.

Житель города Назрани Муса Могушков обратил внимание Главы региона на необходимость отремонтировать центральный водопровод по улице Тумгоева. Руководителю ГУП «Ингушрегионводоканал» Ибрагиму Барахоеву было поручено решить проблему.

Зину Картоеву волновал вопрос отсутствия асфальта на проезжей части улицы Гоголя в Малгобеке. Мэр города Мусса Галаев сообщил, что вопрос асфальтирования указанного в обращении участка будет рассмотрен при утверждении бюджета на 2022 год.

Также во время личного приема к Главе региона обратилась жительница сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района Зарина Кациева с просьбой произвести перерасчет пенсии матери — инвалида первой группы. Представитель Пенсионного фонда, приглашенный на прием граждан, пояснила, что данный вопрос будет рассмотрен в обязательном порядке, дополнительные выплаты будут произведены уже в январе будущего года.

Вопрос оказания содействия в получении жилья и медицинской помощи для своего брата, находящегося в списке детей-сирот, озвучила Эльмира Ведзижева, жительница города Карабулака.

Калиматов внимательно и с сопереживанием выслушал заявительницу и взял на личный контроль проработку вопроса о выделении квартиры. Глава региона также поручил министру здравоохранения оказать необходимое содействие в лечении молодого человека, в том числе организовать транспортировку в специализированную клинику России для пациентов со спинномозговой травмой.