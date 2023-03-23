Профилактика наркомании

Глава Ингушетии провел заседание антинаркотической комиссии

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Заседание республиканской антинаркотической комиссии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел заседание республиканской антинаркотической комиссии, на котором были обсуждены вопросы по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Руководитель региона указал на ряд упущений в антинаркотической деятельности ответственных структур. По его словам, несмотря на многочисленные акции, выставки, беседы о вреде наркотиков, усиление уголовной ответственности за их употребление, хранение и распространение, ситуация сохраняется сложной.

«Я не устану повторять, что это явление несвойственно нам, не имеет отношения к ингушскому духу. Следовательно, должно выкорчевываться. Этого невозможно достичь в обществе, где существуют какие бы то ни было разногласия по данному вопросу — вот с чего мы должны начать, с объединения сил», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Для устранения этой проблемы одной только деятельности правоохранительных органов и Минздрава недостаточно, считает он.

«Мы все должны быть вовлечены в процесс борьбы против распространения наркотиков. И в первую очередь родители, которые обязаны осуществлять контроль за детьми, следить за тем, чтобы они были заняты спортом, физическим трудом, чтобы их досуг тоже был направлен на личностный рост, на какое-то полезное увлечение», — подчеркнул Глава.

Вместе с тем одной из опор борьбы с этим злом, Калиматов назвал работу религиозных деятелей, чей авторитет и наставления со знанием исламского богословия способны уберечь больше жизней, чем любые другие назидательные или карательные меры.

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