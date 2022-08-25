Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка

Обсуждались вопросы взаимодействия при выявлении, пресечении и расследовании преступлений коррупционной направленности, повышение эффективности деятельности, касающейся профилактики и пресечения правонарушений в сфере ЖКХ, а также контроль за реализацией национальных и федеральных проектов.

На заседании были выработаны меры по предупреждению и пресечению выявленных правонарушений и по взаимодействию органов исполнительной власти, контрольно-надзорных и правоохранительных органов республики.

Руководители региональных Минпромсвязи и Миннаца рассказали о результатах проводимой работы по реализации мероприятий региональных программ правоохранительной направленности.

Особое внимание руководитель субъекта обратил на преступность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что она представляет собой существенный груз для социально-экономического благополучия региона и требует постоянного наблюдения.

В качестве основных причин Глава региона назвал низкую зарплату работников предприятий, недостатки в деятельности правоохранительных органов, отсутствие апробированных действий в методиках расследования преступлений в жилищной сфере.

«Все наши недоработки в целом влияют на экономический и, в последующем, социальный уровень нашей республики. Поэтому мы должны усилить контроль, и главным в этом направлении должен быть принцип неотвратимости наказания», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.