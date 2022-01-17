Глава Ингушетии проверил готовность ДК и стадиона города Сунжа принять мероприятия к 30-летию республики

«Глава ознакомился с ходом реконструкции сунженского Дома культуры и осмотрел территорию стадиона имени Дьякова — на пространствах обоих объектов запланированы основные торжественные развлекательные и культурно-образовательные мероприятия, посвященные знаменательной дате», — отметили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Масштабный ремонт ансамбля ДК начат в июле 2020 года по поручению Калиматова в рамках реализации программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией. Подрядной организацией ООО «Еврострой-Монолит» уже произведены основные работы технического и косметического плана: от замены перекрытий до реставрации стен.

Обновлена пожарно-охранная система и электрическая проводка, освещение, звуковая аппаратура, переделывается сцена, установлены новые окна, дубовые двери. Также ведутся наружные работы по отделке фасада и благоустройству территории.

Здание ДК является одним из самых старых (оно заложено в 1949 году и достроено в 1956 году) и наиболее крупных досуговых центров республики. Капитальный ремонт учреждение за время его эксплуатации претерпевало всего один раз.

Контент учреждения после завершения реконструкции также будет значительно изменен и расширен. Актовый зал с новым оснащением позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы из регионов. Выставочный павильон позволит проводить временные экспозиции, а в центральном холле дворца, украшенном дорическими колоннами, будет размещаться постоянная выставка, представляющая посетителям полную картину исторического, природного и культурного наследия Ингушетии.

Планируется, что главное торжество в рамках 30-летия образования Ингушетии пройдет 5 июня на центральном стадионе в городе Сунжеа. В настоящее время Минкультуры региона занимается разработкой концепции мероприятия.

Калиматов дал поручение учесть пропускные способности стадиона, увеличить максимально места для зрителей с соблюдением всех мер безопасности. «Мы уже провели здесь мероприятие к 250-летию единения с Россией, у нас есть опыт, сделайте работу над ошибками. Это праздник для всей республики и каждый желающий ее житель должен сюда попасть», — подчеркнул он.