Глава Ингушетии проверил ход реконструкции детского лагеря «Эрзи» в горной части региона

Калиматов обсудил с руководителем подрядной организации ряд предложений по проекту реконструкции и по благоустройству территории. Им было отмечено, что проект лагеря изначально не соответствовал требованиям безопасности и построен со многими нарушениями государственных стандартов. Сами строительные работы тоже проведены некачественно.

Швеллеры, которые не выдерживают нагрузки, огромные трещины в несущих стенах помещений, обсыпающаяся штукатурка, перекошенные двери и многое другое бросалось в глаза во время обхода лагеря.

Руководитель субъекта обратил внимание подрядчика на особые требования к используемым материалам, которые должны быть безопасными для здоровья детей. «Просьба проследить за качеством используемых на объекте строительных материалов. Все они должны соответствовать требованиям СанПиНов и СНиПов при возведении детских учреждений, то есть они не должны содержать вещества, вредные для детского организма. Это мое основное требование к качеству стройматериалов. Безопасность детей должна быть превыше всего», — подчеркнул Калиматов.

Он также предложил при прокладке водопроводных сетей, применить новые технологии по очистке воды без использования хлорки. «Хлорирование воды все-таки не самый безопасный способ для ее очистки, когда речь идет о здоровье детей. Лучше использовать более современные технологии, например, аэрацию, которая позволяет насыщать воду кислородом и обеззараживать ее таким образом», — отметил Глава.

Обратил он внимание строителей и на низко расположенные наружные лестничные площадки. По его мнению, дети во время подвижных игр легко могут пораниться об выступающие углы, что также является нарушением правил безопасности.

Кроме того, площадка для проведения игр и массовых мероприятий на территории лагеря имеют крутой наклон, что нарушает равновесие даже во время ходьбы и создает риск получения травмы. Подрядчик проинформировал Главу, что этот дефект будет устранен, отметив: «Сначала мы выровняем рельеф, а потом сделаем здесь горизонтальную площадку».

В новом проекте лагеря «Эрзи», который предполагает полную реконструкцию всех зданий и построек на его территории, будут учтены все пожелания руководителя региона. Вокруг лагеря также построят новое ограждение и установят систему видеонаблюдения, заверил представитель «Сафмар» Амирханов. «Объект будет сдан под ключ» — подчеркнул он.

Ранее на встречах также обговаривались все подробности проекта. Фонд «Сафмар» мецената и бизнесмена Микаила Гуцериева взял на себя обязательства не только по полномасштабной перестройке помещений и зданий, коммуникаций, но и по оснащению лагеря всем необходимым хозяйственным инвентарем, мебелью, спальными принадлежностями, посудой и техническим оборудованием для пищеблока и многое другое.

Работы на территории лагеря начаты специалистами в первые дни апреля текущего года и будут завершены в 2024 году к началу летне-оздоровительного сезона. За период летних каникул на территории лагеря в среднем отдыхает более 900 детей и подростков. Всего лагерь за сезон принимает три смены, в каждой из которых участвует более 300 детей.

Ожидается, что после полномасштабного обновления, единственный в Ингушетии специализированный детский лагерь «Эрзи» («Орел»), расположенный на высоте 1370 метров над уровнем моря, обретет статус всероссийского, благодаря высокому качеству условий и предоставляемых здесь услуг.

«Думаю, после завершения всех строительных работ, в наш лагерь станут приезжать не только местные дети, но и из регионов СКФО и других субъектов страны. Благодаря участию Микаила Гуцериева, нашему лагерю «Эрзи», расположенному в уникальной горной зоне, не будет аналогов в России», — заявил Калиматов.

Напомним, что вопросы реновации высокогорного лагеря «Эрзи» ранее обсуждались Калиматовым и Гуцериевым в ходе предварительных встреч. Стороны сразу пришли к полному взаимопониманию. Также меценат выразил оказать помощь Ингушетии в решении вопроса организации качественного отдыха для детей. На эти цели из благотворительного фонда «Сафмар» выделено уже около 400 млн рублей.