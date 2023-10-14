Память

Глава Ингушетии проверил ход реконструкции мемориала памяти жертв конфликта осени 1992 года

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов проверил ход реконструкции мемориального кладбища памяти жертв «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года «ГIоазота кашамаш» в Назрани.

Он сообщил, что по полного завершения работ осталось чуть более двух недель, напомнив, что на обновленном мемориале предстоит провести памятные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине событий 31-летней давности.

«Новый вид обрели мечеть, центральная беседка для чтения дуа (поминальной молитвы). Полностью реконструировано здание для совершения намаза. Его утеплили, создали гардеробную, а рядом с примыкающими к зданию помещениями для омовения установили очистные сооружения», — отметил руководитель субъекта.

Кроме того, рабочие демонтировали старую ограду и устанавливают новую. Она пройдет по всей границе мемориального кладбища. На территории мемориала также полностью заменят тротуарную плитку брусчаткой, вся свободная территория будет благоустроена и засажена деревьями.

«Помимо основных обновлений, внес предложение отдельно оборудовать место для раздачи жертвенного мяса — саг1а (садака) и для проведения мовлида. Отмечу, благоустройство «ГIоазота кашамаш», как и всех остальных кладбищ республики, стало возможным благодаря договоренности с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что «ГIоазота кашамаш» является сакральным местом, к которому относятся с особым почтением.

«Здесь похоронены невинные жертвы событий осени 1992 года. Сюда часто приходят люди, чтобы помянуть их и прочитать молитву по усопшим. Поэтому к проводимым здесь работам предъявляются высокие требования. И здесь все будет сделано в лучшем виде», — цитирует Главу региона его пресс-служба.

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