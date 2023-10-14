Глава Ингушетии проверил ход реконструкции мемориала памяти жертв конфликта осени 1992 года

Он сообщил, что по полного завершения работ осталось чуть более двух недель, напомнив, что на обновленном мемориале предстоит провести памятные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине событий 31-летней давности.

«Новый вид обрели мечеть, центральная беседка для чтения дуа (поминальной молитвы). Полностью реконструировано здание для совершения намаза. Его утеплили, создали гардеробную, а рядом с примыкающими к зданию помещениями для омовения установили очистные сооружения», — отметил руководитель субъекта.

Кроме того, рабочие демонтировали старую ограду и устанавливают новую. Она пройдет по всей границе мемориального кладбища. На территории мемориала также полностью заменят тротуарную плитку брусчаткой, вся свободная территория будет благоустроена и засажена деревьями.

«Помимо основных обновлений, внес предложение отдельно оборудовать место для раздачи жертвенного мяса — саг1а (садака) и для проведения мовлида. Отмечу, благоустройство «ГIоазота кашамаш», как и всех остальных кладбищ республики, стало возможным благодаря договоренности с основателем благотворительного фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что «ГIоазота кашамаш» является сакральным местом, к которому относятся с особым почтением.

«Здесь похоронены невинные жертвы событий осени 1992 года. Сюда часто приходят люди, чтобы помянуть их и прочитать молитву по усопшим. Поэтому к проводимым здесь работам предъявляются высокие требования. И здесь все будет сделано в лучшем виде», — цитирует Главу региона его пресс-служба.