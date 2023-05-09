Глава Ингушетии проверил состояние жестоко избитой малолетней девочки

«Маленькая Самира, пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых, наконец-то пришла в себя. Девочка в сознании и дышит сама, без помощи ИВЛ. Несмотря на положительную динамику, состояние Самиры пока остается тяжелым. Верим и молимся, чтобы детский организм справился со всеми недетскими тяготами, что свалились на него», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что случившееся стала шоком для всех. «Люди требуют обнародовать детали и ход расследования, все переживают, но работа правоохранителей основывается на множестве источников информации — людях, документах и прочем, на все это нужно время. Мы все должны набраться терпения и дождаться результатов», — подчеркнул Глава.

Калиматов заверил, что виновников этой бесчеловечной трагедии призовут к ответу, никто не уйдет от ответственности.

Напомним, об истязании девочки стало известно в конце апреля, когда ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии.

31-летняя мать девочки заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Расследование преступления находится на контроле Главы региона и председателя СК России Александра Бастрыкина.