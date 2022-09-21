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Глава Ингушетии: Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать ситуацию

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя обращения Президента России, отметил, что «Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать происходящую ситуацию и сплотиться».

«Очень большая ответственность лежит на Президенте России Владимире Путине, которому приходится принимать непростые решения. Но он, как всегда, демонстрирует уверенность и силу», - написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

По его словам, «решение о частичной мобилизации принято Президентом для сохранения главной цели, ради которой была начата спецоперация в ДНР и ЛНР, – помощь жителям этих регионов, которые подвергались длительному геноциду и защита наших границ от блока НАТО с его захватнической стратегией».

«Сегодня Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать происходящую ситуацию и сплотиться, чтобы противостоять последователям нацизма, поддерживаемым США и европейскими странами. И главный посыл выступления лидера государства понятен всем: Россия никогда не сдавала своих людей, не бросала их в беде и пойдет до конца, чтобы защитить их», - отметил руководитель субъекта.

«Россия никогда никому не навязывала свою политическую волю и через два дня жители русских территорий сделают свой окончательный выбор. Наши военнослужащие и росгвардейцы активно участвуют в их освобождении и защите. Мы все должны поддержать нашего Президента Владимира Путина и показать всему миру, что Россия великая страна. За мир, за стабильность, за Президента – за наше будущее!», - подчеркнул Калиматов.

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