Глава Ингушетии: Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать ситуацию
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, комментируя обращения Президента России, отметил, что «Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать происходящую ситуацию и сплотиться».
«Очень большая ответственность лежит на Президенте России Владимире Путине, которому приходится принимать непростые решения. Но он, как всегда, демонстрирует уверенность и силу», - написал Калиматов в своем Телеграм-канале.
По его словам, «решение о частичной мобилизации принято Президентом для сохранения главной цели, ради которой была начата спецоперация в ДНР и ЛНР, – помощь жителям этих регионов, которые подвергались длительному геноциду и защита наших границ от блока НАТО с его захватнической стратегией».
«Сегодня Путин четко обозначил насколько важно нам правильно понимать происходящую ситуацию и сплотиться, чтобы противостоять последователям нацизма, поддерживаемым США и европейскими странами. И главный посыл выступления лидера государства понятен всем: Россия никогда не сдавала своих людей, не бросала их в беде и пойдет до конца, чтобы защитить их», - отметил руководитель субъекта.
«Россия никогда никому не навязывала свою политическую волю и через два дня жители русских территорий сделают свой окончательный выбор. Наши военнослужащие и росгвардейцы активно участвуют в их освобождении и защите. Мы все должны поддержать нашего Президента Владимира Путина и показать всему миру, что Россия великая страна. За мир, за стабильность, за Президента – за наше будущее!», - подчеркнул Калиматов.