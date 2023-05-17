Глава Ингушетии распорядился о служебной проверке в отношении омбудсмена  

Как сообщила советник руководителя субъекта по правовым вопросам Юлия Чернышева, согласно перечню поручений Калиматова, данных 1 мая, Администрация Главы и правительства региона проводит проверку деятельности органов опеки попечительства муниципалитетов, детских, стационарных и социальных учреждений.

«Кроме того, Главой Ингушетии поручено провести служебную проверку в отношении уполномоченного по правам ребенка в регионе Заремы Чахкиевой на предмет соблюдения ею должностных обязанностей. По результатам проверочных мероприятий руководителем республики к ответственным лицам будут приняты соответствующие решения», - заявила Чернышева.

Помимо этого, в рамках компетенции проводятся проверочные мероприятия правоохранительными органами, СКР и прокуратурой. При этом советник отметила, что исполнение ранее данных указаний находится на постоянном и личном контроле Главы Ингушетии.

По данным полиции, в ночь на 27 апреля из центральной районной больницы Малгобека поступил сигнал о том, что в приёмное отделение доставлена девочка 2018 г. р. с закрытой черепно-мозговой травмой, истощением, судорожным синдромом, кровоизлиянием сетчатки обоих глаз, двусторонней пневмонией, анемией и гематомами лицевой части.

По информации правоохранителей, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка во время распития спиртных напитков. По информации медиков, девочка не раз попадала в больницу с побоями. Девочка скончалась в ДРКБ в Назрани накануне.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», уголовное дело по факту причинения вреда здоровью девочки из Малгобека по результатам экспертизы будет переквалифицировано в связи со смертью пострадавшей. Следствие детально устанавливает обстоятельства расследуемого преступления, в том числе проверяется ряд лиц на предмет причастности к совершению преступления. Допрошены свидетели, в числе которых должностные лица, назначены судебные экспертизы, проведены обыски.

В медицинских и других учреждениях изымается документация. Семья, в которой произошла трагедия, состоит на учете в органах системы профилактики, действиям (бездействию) которых в ходе следствия будет дана правовая оценка. Мать ребенка взята под арест. Ей вменяют ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).