Вакцинация

Глава Ингушетии рекомендовал работодателям обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников

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Внесены изменения в указ Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова от 17 марта прошлого года «О введении режима повышенной готовности».

Запрещено до 1 августа 2021 года включительно нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, сооружениях, помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов), местах массового скопления людей, за исключением учреждений дополнительного образования, без сопровождения родителей и иных законных представителей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории региона, до 1 августа рекомендовано обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников и соблюдение в усиленном режиме всех ограничительных мероприятий во избежание распространения Covid-19.

Также предлагается перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников с хроническими заболеваниями, сотрудников в возрасте 65 лет и старше, в особенности не вакцинированных и не переболевших коронавирусом.

Органам местного самоуправления Ингушетии с привлечением религиозных и общественных деятелей рекомендовано проводить информационно-разъяснительную работу о важности вакцинации и необходимости соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

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